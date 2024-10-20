Bartın'da 'Kadına Bakma' Kavgası: 2 Yaralı

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Bartın'da şişeli, bıçaklı "kadına bakma" kavgası: 2 yaralı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde balık restoranında 'kadına bakma' meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Şişe ve bıçak kullanıldığı kavgada 2 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçe merkezinde alkollü balık restoranında yemek yiyen 2 grup arasında kavga çıktı. Erkek şahıslardan birinin diğer grupta bulunan kadına baktığı iddiasıyla çıkan kavgada, şişe ve bıçak kullanıldı. Kavgaya karışanların biri bıçak darbesi ile gözünden, diğeri ise şişe darbesi ile kafasından yaralandı.

Çevrede devriye gezen bekçiler, ortalığın fena halde karıştığı restorandaki kavgaları duyması üzerine kavgaya müdahale etti Araya giren bekçiler, desteğe gelen polis ekiplerinin de desteği ile kısa sürede olayın büyümesini önledi. Kavga nedeniyle yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.