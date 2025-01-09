Bartın'da Kalp Krizi: Yolda Yığılan Adam Hayatını Kaybetti

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Yolda yürürken yere yığılan adam hayatını kaybetti

BARTIN - Bartın'da yolda yürürken bir anda yere yığılan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi'nde elinde poşetlerle yürüyen Zekai Karadayı (64), çöp konteyneri yanında bir anda yere yığıldı. Şahsın yere düştüğünü gören bir vatandaş ise dili boğazına kaçtığı düşünerek polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp hastası olan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.