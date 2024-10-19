Bartın'da Kar ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Bartın'da Kar ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Bartın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve il ile ilçe merkezlerinde devam eden sağanaklar, hayatı olumsuz etkileyerek taşkınlara ve ulaşım sorunlarına sebep oluyor. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çok sayıda köyün yolu ulaşıma kapandı.

19.10.2024 18:07  Güncelleme: 18:12
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Yüksek kesimlerde kar, iç kesimlerde ise yağmur hayatı olumsuz etkiliyor

BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar, il ve ilçe merkezlerinde ise yağış hayatı olumsuz etkiliyor. kalınlığı 10 santimetreye geçen kar ve soğuk nedeniyle orman işçileri zor anlar yaşarken, yağış nedeniyle yükselen ırmak seviyesi ekipleri alarma geçirdi. Arıt Çayı'nın taşması sonucu 7 köyün yolu su altında kaldı.

Bartın'da 2 gündür yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, 4 gündür de il ve ilçe merkezlerinde devam eden sağanaklar ise hayatı olumsuz etkiliyor. Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan yaylarda çalışan orman işçileri, soğuk ve kar nedeniyle zor şartlarda çalışmalarını yürütüyor.

Su seviyesi yükseldi

Son 4 günde araıklarla devam eden yağışlar nedeniyle ırmaktaki su seviyesi yükselirken, Çağlayan Piknik alanı ve Yalı mevkisinde ise küçük çaplı taşkınlar meydana geliş. Çağlayan piknik alanın önündeki kara yolu, gezi teknelerinin bağlandığı iskele ve yürüyüş yollar ile parklar su altında kaldı.

Ekipler, çağlayan mevkisindeki parka giden yolun girişine ise emniyet şeride çekerek, araç ve yayaların taşmaya başlayan ırmağın bulunduğu bölgeye geçişi yasakladı.

Ekipler alarma geçti

Yağışlarla birlikte su seviyesi yaklaşık 2 metre yükselirken, 4 gündür ise polis ve belediye ekipleri, gece ve gündüz aralıklarla ırmak kenarına gelerek, su seviyeyi kontrol ediyor. Taşkınlara karşı erken önlem alabilmek için alarm halinde bulunan ekipler, kimi zaman saat başında kimi zaman ise başlayan yağışların hemen ardından devriye attıkları ırmaktan fotoğraflar çekerek, haber merkezine ve ilgili birim ile amirlerine iletiyor.

Arıt çayı taştı 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Son yağışlarla birlikte su seviyesi ve debisi yükselen Arıt Çayı ise Tabanözü Köyü mevkisinde taşması sonucu Abagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü su dolması sonucu trafiğe kapatandı.

Öte yandan 16-17-18 Ekim tarihleri arasındaki 3 günde metrekareye 87.2 kilogram, Kurucaşile ilçesindeki İlyas geçine ise 180,7 kg yağmur düştü. Bugün ise şuana kadar 7,6 kilogram, Kurucaşile ilçesine ise 5,37 kilogram yağış gerçekleştiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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