Bartın'da Kar Yağışı 5 Köy Yolunu Kapattı

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- Bartın'da kar 5 köy yolunu ulaşıma kapattı

BARTIN - Bartın'da 3 gündür aralıklar devam eden kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye Bartın'da Salı günü başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdüyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri, yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, yollardaki ulaşımın aksamamsı için gece gündüz kar küreme ve tuzlama yapıyor.

Karayolları ekipleri, gece boyunca Bartın- Amasra, Bartın Karabük, Bartın- Zonguldak karayollarında küreme ve tuzlama yaparak ulaşımın kesintisiz sürmesini sağladı.

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kapanmaya başlayan mahalle yolları da belediye ekipleri tarafından kısa sürede temizlenerek, tuzlandı.

34 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'ın yüksek kesimlerindeki 34 köy yolu da gece yğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 34 köy yolu da ulaşıma kapandı. Yağışlar nedeniyle gece ve gündüz yoğun çaba sarf eden Bartın İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 29 köy yolunu temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

Kapalı 5 köy yolunun temizlenmesi için de çalışma başlatıldı. Beyaza nürünen Bartın'daki kar nedeniyle yolu kapalı köylerden birinin il merkezine bağlı olduğu, 4'nün ise Ulus ilçesinde bulunduğu öğrenildi. Kapalı yolların gün boyu sürecek çalışma ile tamamen ulaşıma açılması bekleniyor.

Kar kalınlı 16 santimi aştı

Bartın il genelinde aralıklarla 3 gündür devam eden yağışta şehrin yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 16 santimetreyi aştı.