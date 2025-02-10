Bartın'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor - Son Dakika
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Bartın'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Bartın\'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Bartın'da devam eden kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı, sürücüler zor durumda.

10.02.2025 02:34
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Bartın'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bartın- Kurucaşile karayolunda akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ahatlar Tepesi'nde karayolunun her iki yönü kar nedeniyle beyaza bürünürken yol kenarındaki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bartın'ın Arıt mevkisindeki köylerde de kar yağışı devam ediyor. Kar nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı karayollarında bölge trafik, köylerde ise jandarma ekipleri devriye atıyor.

Karla kaplanan yollar ise karayolları ve il özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından temizlenerek, buzlanmaya karşı tuzlanıyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor - Son Dakika
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