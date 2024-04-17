Bartın\'da Kavşak Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bartın'da kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. kazada sürücülerden biri hastanede hayatını kaybederken, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Özel İdare Kavşağı'nda sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada F.Ç. yönetimindeki 06 DDG 546 plakalı otomobil, ile Samet Aymaz (24) idaresindeki 74 BG 014 plakalı otomobille çarpıştı. kazayı görenlerin ihbarı üzerine ise bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Samet Aymaz ile diğer aracın sürücüsü F. Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Aymaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Samet Aymaz'ın cenazesi ise otopsi ve defin işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi. - BARTIN