Bartın'da Kaza Anı Kamerada

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Refüje ve kaldırıma çarparak ters dönen otomobilin kaza anı görüntüsü ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'da refüje ve kaldırıma çarparak ters dönen otomobilin kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı

Çaydüzü Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen kazada Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce orta refüje çarpan otomobil, takla atarak durabilmişti. 4 kişinin bulunduğu otomobildeki şahıslardan 3'nün kendi çabaları ile araçtan çıkarak, kayıplara karışırken, 1 kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, viraja hızlı giren otomobilin, bir süre sonra kontrolden çıkarak, orta refüje çarpması sonucu takla atması yer aldı.

Kamera görüntüleri, kaza anında otomobilin seyir ettiği şeritte başka aracın bulunmaması nedeniyle facianın ucuz atlatıldığını ortaya çıkardı