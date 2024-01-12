Bartın\'da Koli İçinde Gizlenen Genç Sürücülere Radar Korkusu Saldı

Bartın'da koli içerisine gizlenerek sürücülere radar korkusu salmaya çalışan bir genç, bazı sürücüleri korkutmayı başarırken bazılarını ise güldürdü.

Bartın Orman İşletmesi önündeki kaldırımda yaklaşan bir hafta önce çekilen görüntülerde koli içerisine kendisini gizleyen genç, elindeki cep telefonunun flaşı ile bazı sürücüleri korkuttu, bazılarını ise güldürdü.

Elindeki telefonun fenerini yakıp, söndürerek radar hissi veren gencin görüntüleri, oradan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yoldan geçen araçların yavaşlaması için böyle bir yöntem uyguladığı tahmin edilen gencin görüntüleri sosyal medya ve yerel haber sitelerinde de ilgi gördü. - BARTIN