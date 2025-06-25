Bartın\'da Kumar Baskını: 4 Kişiye Cezai İşlem

Bartın'da bir iş yerine düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplamda 36 bin 988 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesinde faaliyet gösteren iş yerine savcılık koordinesinde düzenlenen baskında kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - BARTIN