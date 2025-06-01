Bartın\'da Kurban Pazarı Hareketlendi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da kurban pazarı hareketlendi. Hijyen ve modern şartlarda hizmet veren Bartın'daki hayvan pazarında alınan üst düzey tedbirler nedeniyle kandırılma, dolandırma gibi olaylara fırsat tanınmıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bartın'da da Kurban satışlarında son haftaya girildi. Bartın'da hayvan satışının yapıldığı tek pazar olan ve İl Özel İdaresi tarafından işletilen Akçamescit hayvan pazarı, Bartın'ın yanısıra, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu gibi yaklaşık 10 ile de hizmet veriyor. 500 büyükbaş, 250 küçükbaş hayvan kapasiteli pazar, bu 10 ilin hayvan üreticilerinin yanı sıra hayvan satın almak isteyen insanlara da ev sahipliği yapıyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte, hayvan üreticileri ve müşterileri pazara akın ederken, tesisi son derece modern ve hijyenik şartlarda hizmet veriyor.

Sterilize edilmeyen, eksiği olan üretici alana giremiyor

Pazar girişinde oluşturulan kabinde hayvanlar ve araçlar sterilize edilerek içeri alınırken, tüm hayvanlar ve evrakları da tek tek kontrol ediliyor.

Kandırma, dolandırma mümkün olmuyor

Pazarın içindeki yerlere alınan hayvanlar, sürekli İl Özel idaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından modern cihazlarla kontrol edilerek, denetleniyor.

Jandarma ekiplerinin de sık sık devriye atarak, asayiş olaylarına karşı tetikte beklediği pazarda, kandırılma, dolandırılma gibi olaylara fırsat verilmiyor.

Sürekli tarama yapılıyor

Hasta ve yaralı hayvanların içeriye alınmadığı pazar yerinde, veteriner hekimler de sürekli dolaşarak, önceki denetimlerde gözden kaçabilecek olan hastalıklı, sağlıksız hayvanlara karşı sık sık tarama yapılıyor

Hijyene büyük önem

Bir yıl önce hizmete açılan pazar, hayvanların tekrar getirildiği kamyonlara bindirilmesinin ardından ise yeniden hiç kullanılmamış gibi temiz ve hijyen hale getiriliyor.

Kantin, çay ocağı, karantina odası gibi hizmetleri de bulunan tesis, hayvan sahiplerini de, müşterilerini de memnun bırakıyor.

Yoğun ilgi görüyor

Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, sabahın erken saatinde hayvan pazarını gelerek incelemede bulundu. Hayvan sahipleri ve vatandaşlarla konuşarak, talep ve memnuniyet oranlarını soran Vali Yardımcısı Karakaya, "Hayvan pazarında son derece güvenli, temiz, hijyen bir ortamda hizmet veriliyor. Hayvan sahipleri ve hayvan satın almak isteyenlerin hizmetlerden memnun olması bizleri çok mutlu etti. Verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet nedeniyle çevre illerdeki üretici ve vatandaşlar da bölgemizdeki hayvan pazarını tercih etmeye başladı. Şimdiden herkesin Kurban Bayramını kutluyor, üreticilere bereketli kazanç, müşterilerine ise kurban vazifelerini huşu ve huzur içerisinde yerine getirmelerini diliyoruz" dedi.

Arife günü de pazar kurulacak

Karakaya son bir aylık süreçte her hafta Pazar günü kurulan pazarın, kurbanlık alımını son güne bırakanlar için Arife Günü de akşam saatlere kadar hizmet vereceğini de duyurdu.

Hemen her köşesinde kurban alımı için yapılan sıkı pazarlıklardan bazıları anlaşma ile sonuçlanırken bazılarında ise anlaşma sağlanamadı.

Yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu pazar yerinde kurbanlık fiyatları ise hayvanın türüne ve ağırlığına göre 10 bin TL ile 250 bin TL arasında değişiyor. - BARTIN