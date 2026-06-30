Bartın\'da Maden Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bartın'da Hema Enerji ve Maden şirketine ait kömür ocağında patlatma yapıldığı esnasında göçük meydana geldi. Göçük altından bilinci açık şekilde kurtarılan maden işçisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı mevkisinde Hema Enerji ve Maden şirketine bağlı kömür ocağının -410 kotunda patlatma yapıldığı esnada tavan çökmesi meydana geldi. Dinamitçi olarak çalışan 28 yaşınadaki Muhammet Ali Arslantürk, enkaz altında kaldı. Bilinci açık şekilde ulaşılan ve enkazdan çıkarılan Arslantürk, yapılan ilk müdahalesinin ardından ocaktan çıkarılmak için sedyeye konuldu. Bilinci açık olan ve ayaklarında kırıklar tespit edilen maden işçisi, kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalbi durduğu belirtilen maden işçisinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlatılırken, Arslantürk'ün kesin ölüm nedenin ise otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. - BARTIN