Bartın'da Mehter Coşkusu: Cumhuriyet Meydanı'nda Coşkulu Konser

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Bartın'da mehter coşkusu

BARTIN - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı Mehter Takımı Bartın halkına konser verdi. Mehter Marşlarını coşkuyla dinleyen Bartınlılar, Mehteran takımına yoğun ilgi gösterdi.

Bartın cumhuriyet meydanı'nda düzenlenen konsere, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, kaymakamlar, askeri erkan, polis müdür ve amirleri, kurum müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çalınan mehter marşları ile coşan Bartınlılar, konser sonunda ise kılıç kalkanlı bando takımına yoğun ilgi gösterdi. Coşkulu anlar yaşadıklarını belirten Vali Nurtaç Arslan, "Havada, konser de çok güzel oldu. Benzer konserlerin devamını bekliyoruz" dedi.

Vatandaşların fotoğraf çekilme yarışmasına girdiği programda Vali Nurtaç Arslan, mehteran başına çiçek vererek teşekkür etti.