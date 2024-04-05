Bartın\'da meydana gelen kazada ölü sayısı 2\'ye çıktı

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Bartın'da meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybederken, ölü sayısı 2'ye çıktı.

29 Mart'ta Karabük istikametine giden Satı Kıraç (64) yönetimindeki 78 AJ 156 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Cahit Dönmez (37) idaresindeki 34 JS 016 plakalı otomobil, Kirazlıköprü Barajı mevkisinde kafa kafaya çarpışmış, kazada araçlarda sıkışan sürücülerden Satı Kıraç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Diğer sürücü Cahit Dönmez ise bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Dönmez'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edilirken kazanın ise hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürülmüştü. - BARTIN