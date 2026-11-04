Bartın\'da motosikletten düşen sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Bartın'da motosikletten düşen sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Hendekyanı'nda seyir halindeki motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek yola düştü ve bir süre sürüklendi. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüyü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bartın şehir merkezinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü hakimetini kaybderek, motosikletten yere düştü.
Bartın şehir merkezi Hendekyanı mevkiinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek, motosikleti ile yola devrildi.
Bir süre sürüklenen sürücüyü gören vatandaşlar yanına gelerek, kendisine yardımcı oldu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan sürücüyü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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