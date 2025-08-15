Bartın\'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Ahatlar köyü mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Yangın bölgesine Bartın Belediyesi ile çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının geniş ormanlık bölgelere sıçramaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. - BARTIN