Bartın'da Otomobil Domuza Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da Otomobil Domuza Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Bartın'da bir otomobilin domuza çarpması sonucu sürücü yaralandı, domuz telef oldu.

04.12.2024 19:20
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Bartın'da otomobil domuza çarptı: Sürücü yaralandı

BARTIN - Bartın'da bir otomobilin yola atlayan domuza çarptığı kazada sürücü yaralanırken, domuz ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'a bağlı Muratbey köyünde seyir halinde bulunan, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil, aniden yola atlayan domuza çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yon kenarındaki ağaca çarptı. Yol kenarına savrulan domuz ise olay yerinde telef oldu.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kontrollü ulaşımın sağlandığı yoldaki trafik, araç ve domuzun kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Otomobil Domuza Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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