Bartın'da yağış nedeniyle yoldan çıkan otomobil, orlanlık alana uçtu. Yağmur, çamur ve ağaçlar nedeniyle araçta mahsur kalan yaralıları, ekipler kurtardı.

Bartın'dan Zonguldak istikametine seyir halinde bulunan F.K. idaresindeki 78 AN 001 plakalı araç, Esenyurt mevkiinde yoldan çıktığı tahmin edilen ağaçların arasında düz bir şekilde düşerken, içerisinde ormanlık alana uçtu. Sağanak yağış nedeniyle ıslanan ve kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen otomobilde bulunan sürücü, eşi, annesi ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, yağmur, çamur ve ağaçlar nedeniyle bir süre çıkamadıkları araçta mahsur kaldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin çalışması ile yaralılar önce araçtan, sonra da ormanlık alandan çıkarılarak, ambulansa konuldu.

112 sağlık ekihlerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Ekipler kaza yerinde geniş güvenlik tedbiri alırken, trafik ise kontrollü bir şekilde sağlandı.