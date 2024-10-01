Bartın'da Sel Tehlikesine Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Bartın'da Sel Tehlikesine Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, meteorolojinin sel uyarısının ardından bölgeye 15 AFAD görevlisi sevk edildiğini duyurarak tehlikenin geçmediğini belirtti. Tüm kurumlar alarma geçti.

01.10.2024 13:11  Güncelleme: 13:31
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Bartın'da yağış nedeniyle üst düzey güvenlik tedbirleri

Bölgeye 15 AFAD görevlisi sevk edildi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, tehlikenin geçmediği söyleyerek uyardı

BARTIN - Meteorolojinin sarı kodla sel, taşkın, su basması ve fırtına nedeniyle uyardığı Bartın'da sel, alınan güvenlik tedbirleri arttırıldı. Alanı gezen Vali Arslan, tehlikenin geçmediğini belirterek, vatandaşları ve kurumları uyardı.

Meteoroolji'nin Bartın'ın merkezi, Amasra, Ulus, Kurucaşile ilçelerine metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış, saatte hızı 100 kilometreye ulaşan rüzgar beklendiği yönünde uyarısı üzerine bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. İl özel idaresi, belediyeler, AFAD, güvenlik güçleri, elektrik, doğalgaz gibi tüm ekipler, yaşanacak olaylara karşı alarma geçildi. Çevre illerden Bölgeye 15 AFAd görevlisi takviye gönderilirken, tüm kurumların ekip, ekipman ve iş makineleri de sahaya çekildi. Belediye ekipleri tarafından logar, kanal, kanalizasyonlar, tıkanma ve su basmalarına karşı temizlenerek, yol ve kanal çevrelerinde kum çuvalları ile setler oluşturuldu.

AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri ise, güvenlik güçleri ile birlikte koordineli bir şekilde hareket ederek, araçlarda olumsuz durumlara karşı hazır bekliyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de liman ve ırmak bölgelerinde gezerek, alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Vali Nurtaç Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerle birlikte gereken tedbirleri aldıklarını ve sahada alarm durumunda olduklarını belirtti. Çevre illerden 15 AFAd görevlisinin bölgeye takviye geldiğini hatırlatan Vali Arslan, tehlikenin geçmediğini belirterek, tüm vatandaşları ve kurum çalışanlarını uyardı.

Öte yandan Bartın Irmağı'nın taşma ihtimalinin bulunduğu ve henüz cam darabanın yapılamadığı bölgelerde de kum çuvalları ile set oluşturuldu.

Bartın\'da Sel Tehlikesine Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Sel Tehlikesine Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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