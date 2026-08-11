Bartın\'da Seyir Halindeki Araç Yangını

Bartın'da İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkiinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden İnkumu istikametine seyir halinde olan otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil, yol kenarında durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.