Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da silahla yağma suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs Bartın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.C. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bartın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: İHA
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