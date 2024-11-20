Bartın'da Süs Havuzuna Tuvaletini Yapan Şahıs Temizlik Çalışmalarını Başlattı - Son Dakika
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Bartın'da Süs Havuzuna Tuvaletini Yapan Şahıs Temizlik Çalışmalarını Başlattı

Bartın'ın merkezinde bir şahıs, kalabalık bir ortamda süs havuzuna tuvaletini yaparak olay çıkardı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından havuzda temizlik çalışmaları başlatıldı.

20.11.2024 19:02
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Sokak ortasındaki süs havuzuna tuvaletini yaptı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından havuzda temizlik çalışması başlatıldı

BARTIN - Bartın'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, onlarca insanın gözü önünde süs havuzuna tuvaletini yaptı. Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine havuzda temizlik çalışması başlatıldı.

Bartın'ın merkezindeki Havuzbaşı mevkiinde kimliği belirsiz bir erkek şahıs, aralarında kadınların da bulunduğu onlarca kişinin gözü önünde süs havuzuna tuvaletini yaptı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan bölgede meydana gelen olayda şahsın o anları ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Şahsın tuvaletini yapmasının ardından kıyafetlerini çıkarıp havuzda yıkadığı da belirtildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri havuzda temizlik çalışması başlattı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ve havuz görevlilerini olay yerine yönlendirerek, inceleme yapmasını istediğini söyledi. Keser, şahsın kimliği ve amacının belirlenmesi yönünde araştırma başlattıklarını belirtirken, havuzun da temizlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Olayın ardından ise havuz görevlileri tarafından akşam saatlerinde havuzdaki su boşaltılırken, gün içerisinde ise temizleme çalışmasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Süs Havuzuna Tuvaletini Yapan Şahıs Temizlik Çalışmalarını Başlattı - Son Dakika

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