Bartın'da Taksici Gaspı: Kadın Gözyaşlarıyla Anlattı - Son Dakika
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Bartın'da Taksici Gaspı: Kadın Gözyaşlarıyla Anlattı

Kadın, taksicinin kendisini darp edip telefonunu gasp ettiğini anlattı. Olay polise bildirildi.

11.12.2024 23:49
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Bartın'da Yeşilçam sahnelerini aratmayan olay

Kocasının kaçıp gittiğini, taksicinin ise gasp edip sokak ortasına bıraktığını gözyaşlarıyla anlattı

BARTIN - Bartın'da sokak ortasında yardım isteyen bir kadın, bir taksi sürücüsünün kendisini darp edip telefonunu gasp ettiğini ileri sürerek, gözyaşları içerisinde başından geçenleri anlattı.

İddiaya göre, Bartın'ın Topluca köyünde yaşayan F.K. isimli kadın, kocası ile bir taksi çağırarak köyden çıktı. Yolda kocası taksiden inen kadın, parası olmadığı için taksiciyle tartıştı. Taksicinin gece vakti Bartın il merkezindeki, Kırtepe Mahallesi Ahçeloğlu sokak ortasında bıraktığını gözyaşları içerisinde anlatan F.K., taksi sürücüsünün ise kendisini darp ederek, telefonunu gasp ettiğini ileri sürdü.

Elektrikli motosikletle seyir halindeki bir kadını durduran kadın, kendisine yardım edilmesini istedi. Polisi araması üzerine olay yerine ise polis ve bölge yakınındaki bekçiler sevk edildi. Gözyaşları arasında başından geçenleri anlatan kadın, taksiciden şikayetçi olduğunu söyledi.

Evine gidecek parası bulunmadığını söyleyen kadın, önce hastaneye ardından ise polis merkezine götürüldü.

Öte yandan polis ekiplerinin kadının verdiği telefon numarasını da aradıkları ve çağrılara cevap veren kimsenin olmadığı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Taksici Gaspı: Kadın Gözyaşlarıyla Anlattı - Son Dakika

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