Bartın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, 3 Kayıp - Son Dakika
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Bartın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, 3 Kayıp

Bartın\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, 3 Kayıp

Bartın'da otomobil kaza yaptı. 1 kişi yaralandı, 3 kişi kaçtı. Soruşturma başlanıldı.

15.10.2024 08:17
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Bartın'da refüje ve kaldırıma çarparak ters dönen otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralanırken, aynı araçta bulunan 3 kişi ise yara almadan kazadan kurtuldu. Araçtan yara almadan çıkan 3 kişinin olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Çaydüzü Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen kazada Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce orta refüje, sonra kaldırıma çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilde 4 kişi bulunduğunu belirten olayın görgü tanıkları, otomobildeki 3 kişinin kendi çabaları ile araçtan çıktığını dile getirdiler. Kaza ihbarı üzerine ise bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Araçtan yara almadan çıkan 3 kişinin ise hemen olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, 3 Kayıp - Son Dakika

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