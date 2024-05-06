Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Bartın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Bartın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu hap, sentetik ilaç ve kenevir tohumu ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

06.05.2024 20:01
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Bartın'da jandarma ekipleri, yürüttükleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu hap, sentetik ilaç ve kenevir tohumunun ele geçirildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde eş zamanlı olarak 6 eve baskın yaptı. Jandarma ekipleri operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına alırken, adreslerde yaptığı aralamalarda 50 gram bonzai, 42 adet farklı markalarda sentetik ecza maddesi, 15 adet kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'üne adli işlem uygulandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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