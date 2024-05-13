Bartın'da virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu - Son Dakika
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Bartın'da virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu

Bartın\'da virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu

Bartın'da, virajı alamayan bir otomobil ormanlık alana uçtu. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi, yardım istediği ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın yağış nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

13.05.2024 17:08
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Bartın'da virajı alamayan otomobil, ormanlık alana uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi, telefonla yardım istediği ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarıldı.

İnkumu'ndan Bartın istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HLB 880 plakalı otomobil, virajı alamayarak, yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Taklalar atan ve ters dönen araçta bulunan 3 kişi, kazanın ardından 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişi için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, yolun yağış nedeniyle kaygan olduğu ve sürücünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da virajı alamayan otomobil ormanlık alana uçtu - Son Dakika

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