Bartın'da Yangında Yaşlı Kadın ve Kediler Kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın'da Yangında Yaşlı Kadın ve Kediler Kurtarıldı

Bartın\'da Yangında Yaşlı Kadın ve Kediler Kurtarıldı

Bartın Ulus'ta çatıda çıkan yangında jandarma, mahsur kalan yaşlı kadını ve kedileri kurtardı.

22.09.2024 23:51
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Dumanı görünce yardıma koşan jandarma ekipleri, binada mahsur kalan yaşlı kadını ve 2 kediyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesi Mezgeler Mahallesi'nde Ulus Devlet Hastanesi ve Ulus Jandarma Karakolu yakınlarındaki Hasan Can'a ait 3 katlı betonarme evin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede alevler etrafı sararken, küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Binanın ikinci katında oturan ve patlama sesleri üzerine yangını fark eden Gülsüm Artar (72), evin penceresine çıkarak yardım istedi. Duman nedeniyle evden çıkamayan Gülsüm Artar ve Hasan Can'a ait dairede mahsur kalan 2 kedi, dumanları görünce yardıma koşan jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kapıları tek tek çalan jandarmalar, yardım talebi üzerine Gülsüm Artar'ın evinin kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler kısa sürede yaşlı kadını evden dışarı çıkarmayı başardı. Çatıyı kısa sürede saran alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Yangın esnasında dışarıda olduğunu belirten ev sahibi Hasan Can, "Yangın esnasında evin çevresindeydim. Etrafı gezerken sesleri duydum, dumanları gördüm. Hemen muhtara gittim, itfaiyeden yardım istedik. Neden çıkmış bilmiyoruz. Çatıda başlamış alevler" dedi.

Yangında jandarma ekiplerinin kurtardığı Gülsüm Artar ise, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yatıyordum, iki sefer üst üste patlama oldu. Bakındım, dumanları gördüm. Salona çıktım dumanlar yükseldi. Balkona çıktım, aşağıya bir şeyler atıyorlar, düşüyorlar. Hemen ev sahibi aklıma geldi, yandı zannettim. Çünkü bir süredir çatı tamiri ile uğraşıyordu. Sonra öğrendim, o da evde değilmiş. Hemen pencereye çıktım, 'İmdat' diye bağırdım. Bu sırada askerler 'Geliyoruz' dediler. Jandarmalar geldi kurtardı beni. Jandarma kapıya tekme vurunca açıldı. Hadi çıkalım dediler, telefonumu aldım, televizyonun fişini kapattım. İçerisinde banka kartımın olduğu çantamı aldım, asker montumu da alıverdi. Bacaklarım titremeye başladı."

Sebebi henüz bilinmeyen yangının çatıdaki bacadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Yangında Yaşlı Kadın ve Kediler Kurtarıldı - Son Dakika

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