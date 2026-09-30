Bartın'da zabıta 7.5 ton böceklenmiş unu imha etti, iş yerini mühürledi - Son Dakika
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Bartın'da zabıta 7.5 ton böceklenmiş unu imha etti, iş yerini mühürledi

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Bartın\'da zabıta 7.5 ton böceklenmiş unu imha etti, iş yerini mühürledi
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Bartın'da zabıta denetiminde böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 7.5 ton un ele geçirildi. Unlar imha edilirken iş yerine idari yaptırım uygulandı, faaliyetleri mühürleme işlemiyle durduruldu ve unların elekten geçirilerek satışa hazırlandığı belirlendi.

Bartın'da zabıta ekipleri bir iş yerine yaptığı denetimde yaklaşık 7.5 ton böceklenmiş ve tarihi geçmiş un ele geçirdi. Elenerek yeniden piyasaya sürüleceği tespit edilen unlara el konularak imha edildi.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir iş yerinde satışa hazır halde bulunan yaklaşık 7.5 ton unun böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edildi. İnsan sağlığını tehdit eden ürünlere el konularak gerekli işlemlerin ardından imha edildi. Denetim sonucunda iş yerine ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanırken, faaliyetleri de mühürleme işlemiyle durduruldu.

Elekten geçirilerek piyasaya sürülecekti

Zabıta ekiplerinin iş yerinde yaptığı titiz ve detaylı incelemelerde, pes dedirten bir detayı da tespit etti. Ekipler, yaptığı araştırmada işletmedeki çalışanların böceklenmiş ve bozulmuş olan unları elekten geçirerek yeniden satışa hazır hale getirdiği belirlendi.

İnsan sağlığını doğrudan tehdit eden bu ürünlerin vatandaşların sofrasına ulaşması, ekiplerin zamanında ve dikkatli müdahalesi sayesinde önlendiği öğrenildi

Kaynak: İHA
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