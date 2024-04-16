Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada Konteyner Yangını - Son Dakika
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Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada Konteyner Yangını

Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada Konteyner Yangını

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın bahçesindeki konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

16.04.2024 16:25
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Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bir fabrikanın bahçesinde bulunan ve inşaat işçilerin kullandığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Konteyneri saran alevler ve gökyüzüne yükselen duman nedeniyle alanda korkulu anlar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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