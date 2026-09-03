Bartın Ulus'ta ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu. - Son Dakika
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Bartın Ulus'ta ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bartın Ulus\'ta ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hocaköy Demirciler Mahallesi'nde, Enes Demir'e ait iki katlı binanın ahır kısmında gece yarısı yangın çıktı. Alevler binayı kül ederken, içerideki 9 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu; itfaiye ekipleri yangını çevredeki bina ve seraya sıçramadan söndürdü.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ahır olarak kullanılan metruk bir binada çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ulus'a bağlı Hocaköy Demirciler Mahallesi'nde Enes Demir'e ait olan ve alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı binada gece yarısı saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina kül olurken içerisindeki 9 büyükbaş hayvan ise yanarak telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, alevler çevredeki bina ve seraya sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Binanın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında büyük bir maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangının ardından AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yangının sebebi ve hasar tespiti için yoğun bir çalışma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Bartın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın Ulus'ta ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın Ulus'ta ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu. - Son Dakika
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