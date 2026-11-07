Bartın Ulus'ta kar 10 santimetreyi aştı, yolda kalan sürücülere köylüler yardım etti - Son Dakika
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Bartın Ulus'ta kar 10 santimetreyi aştı, yolda kalan sürücülere köylüler yardım etti

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Bartın Ulus\'ta kar 10 santimetreyi aştı, yolda kalan sürücülere köylüler yardım etti
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 1000-1400 metre rakımdaki köy yollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanarak yolda kalan çok sayıda sürücünün yardımına ekipler ve köylüler yetişti.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücülerinin yardımına köylüler yetişti.

Bartın'ın Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Ulus ilçesinde 1000-1400 metre rakımda bulunan köylerde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında kalan köy yollarında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kaldı. Sürücülerin yardımına ise ekipler ve köylüler yetişti

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelBartınYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bartın Ulus'ta kar 10 santimetreyi aştı, yolda kalan sürücülere köylüler yardım etti - Son Dakika
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