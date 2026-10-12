Bartın Üniversitesi\'nde kan bağışı kampanyası 1453 ve 1460 ünite hedefiyle başladı

Türk Kızılayı Bartın şubesi ve Bartın Üniversitesince üniversite personeli ve öğrencilere yönelik kan bağış kampanyası başlatıldı. Bir önceki kampanyada konulan bin 71 ünite kan toplama hedefi aşılırken bu yıl ise bin 453 ve bin 460 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü içerisinde konulan kan alma çadırlarında üniversite personeli ve öğrencilere yönelik kan bağış kampanyasına başlandı. 17 Ekim Cumartesi günü akşamına kadar 6 gün boyunca devam edecek kampanyanın ilk gününde Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, Yeni Parti İl Başkanı İsmail Cem Akyol da öğrencilerle birlikte kan verdi.

Düzenlenen kampanyanın ilk gününe Türk Kızılayı Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, Karabük Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Dinçer Karagöz'ün yanı sıra Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, Yeni Parti İl Başkanı İsmail Cem Akyol, üniversite idari ve akademik personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Bin 71 hedefi aşıldı, yeni hedefler; bin 453 ve bin 460

Kan bağışında bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kampanyada İstanbul'un fethedildiği 1453 tarihini aşarak bin 453 ünite, sonra da Bartın'ın Amasra ilçesinin Cenevizlilerden alındığı 1460 tarihini geçerek bin 460 ünite kan toplanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Rektör Akkaya, "1868 yılından 2026 yılına kadar özellikle dünya üzerinde yoksullukla mücadele, göçle, iyi oluş hallerini ortaya çıkartma ve daha nitelikli bir yaşam için Türk Kızılayı hem Türkiye sınırları içerisinde hem de dünyada etkisini devam ettiriyor. Bartın Üniversitesi (BARÜ) olarak özellikle bin 453 hedefiyle yola çıktık ve bu kutlu görevi Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde insanlarımızı davet ederek gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Önceki kampanyada, Türklerin Anadolu'ya girişi olan 1071 tarihini baz alıp, bin 71 ünite kanı hedef koymuştuk. Bu yıl da Bartın Üniversitemiz ve bartınlı hemşehrilerimizin desteği ile İstanbul'un fethi olan 1453 tarihini baz alıp, bin 453 ünite kanı verebileceğimizi düşündük. Ben eminim ki, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Amasra'yı fethettiği 1460 yılını baz aldığımızda bin 460 ünite kanın toplanacaktır. İnşallah Bartınımızda ciddi anlamda bir kan bağışı gerçekleştirilecek. Bu onuru hem üniversitemiz hem de şehrimiz adına hep birlikte yaşayacağımıza inanıyoruz. Kanda hayat var. Biz de trafik akzası geçirebiliriz, düşerek yaralanmış, farklı bir kaza geçirmiş olabiliriz. 'Eğer şu anda sen kan vermezsen yarın sana kim kan verecek' diyoruz. Bu nedenle BARÜ'nün kanında hayat var. Kampanyanın ilk gününde bize destek olan öğrencilere üniversite personeline ve tüm Bartınlılara kan bağışı konusundaki duyarlılığı ve destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın, Bartın Üniversitesi'nde ilk gerçekleşen kampanyada konulan bin 71 ünite kan hedefinin aşılarak bin 109 ünite kan toplandığını hatırlattı. Bin 453 ve bin 460 hedeflerine öncüllük eden Kampanyanın düzenlenmesindeki desteği nedeniyle Rektör Akkaya'ya üniversite idari ve akademik personel ile öğrencilere teşekkür eden Başkan Yalçın, "Bu yılın ilk yarısında Rektörümüz Ahmet Akkaya ve öğrencilerimizin desteği ile bin 109 ünite kan alınmıştı. İnşallah bu sefer de üniversitemizde bin 453 kan bağışını hedefliyoruz ve inşallah bunu da yakalayacağız. Kızılay özellikle insanların sağlıkla ve kan ihtiyaçları ile ilgili birinci derecede yetkili bir kurum. Bu görevimizi Kızılay olarak hakkıyla yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Unutmayalım ki, kan herkese lazım olabilir hem de hiç ummadığımız, hazırlıklı olmadığımız zaman kana ihtiyaç duyabiliriz. Bu nedenle kan bağışı hayati önem taşıyor. Başta gönüllülerimiz olmak üzere, bu bilinçle ve bu duyarlılıkla destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ayrıca Yalçın, kan bağışında bulunan Yeni parti İl başkanı İsmail cem Akyol'a da desteği nedeniyle teşekkür etti.

Kan bağışında bulunanlara meyve suyu, kek, nohutlu pilav ve dizüstü bilgisayar çantası gibi çeşitli ikram ve hediyeler verildi.