Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barzani: İran Füzeli Saldırıda Hata Kabul Etti

25.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Neçirvan Barzani, İran'ın füzeli saldırısında hata yaptığını kabul ettiğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırısının ardından İran tarafı ile temasa geçildiğini kaydederek, "Füzeli saldırısının yönlendirilmesinde bir hata yapıldığını resmen kabul ettiler" dedi.

İran tarafından dün gerçekleştirilen füze saldırısında 6 Peşmerge mensubu ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıda ölen Peşmerge mensuplarının Soran bölgesinde düzenlenen taziye töreni çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Saldırı sonrası İran tarafıyla temasa geçtiğini belirten Barzani, "Füzeli saldırısının yönlendirilmesinde bir hata yapıldığını resmen kabul ettiler" ifadelerini kullandı. İran'ın saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini aktaran Barzani, olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlatılacağı ve sonuçların IKBY ile paylaşılmasının beklendiğini söyledi.

Saldırıyı bir kez daha kınayan Barzani, IKBY'nin bölgedeki rolünün açık ve net olduğunu belirterek, Erbil'in hiçbir şekilde tehdit kaynağı olmadığını ve özellikle komşu İran'a karşı yürütülen gerilimin parçası olmayacağını vurguladı. Barzani ayrıca, Irak merkezi hükümetine çağrıda bulunarak, IKBY'ye yönelik saldırıların durdurulması için anayasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Neçirvan Barzani, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 14:43:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.