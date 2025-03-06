Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hüseyin Karakoyunlu, baş ağrısı şikayetiyle 15 gün önce hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından evine gönderilen, aynı gece fenalaşınca hastanede tedaviye alınan Karakoyunlu, dün gece yaşamını yitirdi.

06.03.2025 16:31
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

EVİNE GÖNDERİLDİ, AYNI GECE FENALAŞTI

Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi. Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı. Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Hüseyin Karakoyunlu'nun cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 15 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih Dağcı:
    Liyakatsizlarin eline kaldık ne demek bir bulguya rastlanmadı.kimse işini bilmiyorki.uzaktan eğitimle doktor olmuş demektir yada torpil ile 124 8 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Aile evlatlarının bu durumunu sorgulasın ...mukadderat diyemeyecek kadar genç bir evladımız... tetkiklerini ciddi yapmaları gerekiyordu...Allah ailesine çok sabırlar ...Allah rahmet eylesin... 48 0 Yanıtla
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