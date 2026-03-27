Başakşehir'de Cezaevi Araçları Zincirleme Kaza Geçirdi

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki 4 cezaevi aracı zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan jandarma ve mahkumlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan cezaevi araçları dronla görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 4 cezaevi aracı bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada cezaevi araçlarında bulunan jandarma ve mahkumlar yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ise tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL