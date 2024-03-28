Başakşehir'de freni patlayan kamyonet karşı şeride geçerek hafriyat kamyonu ve otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de freni patlayan kamyonet karşı şeride geçerek hafriyat kamyonu ve otomobile çarptı: 2 yaralı

Başakşehir'de fazla yüklendiği iddia edilen kamyonetin yokuşta freni patladı. Freni patlayan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonu ve otomobile çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

28.03.2024 20:08  Güncelleme: 20:12
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Başakşehir'de freni patlayan yük dolu kamyonet karşı şeride geçerek hafriyat kamyonu ve otomobile çarptı

Başakşehir'de fazla yüklendiği iddia edilen kamyonetin freni patladı: 2 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de fazla yük yüklendiği iddia edilen kamyonetin yokuşta freni patladı. Freni patlayan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonu ve otomobile çarptı. Kaza da 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre fazla kumaş yüklü 59 AFB 663 plakalı kamyonet freni patlaması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısına geçti. Yolun karşısına geçen kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen 34 YR 0047 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışma sonucunda kayan hafriyat kamyonu da 34 CAT 222 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda isimleri henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu şoförü ve fazla yük yüklendiği iddia edilen kamyonetin şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, sürücülerin araçlarından çıkartılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazayı gören vatandaşlardan Emrah Sivritepe, "Burada daha öncede kaza oldu çok dik olduğu için yokuş bu tarz kazalar oluyor. Bugün kamyonette fazla yüklenmiş sanırım freni patlayınca ışıklarda bekleyen bu araçlara çarpmış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de freni patlayan kamyonet karşı şeride geçerek hafriyat kamyonu ve otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de freni patlayan kamyonet karşı şeride geçerek hafriyat kamyonu ve otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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