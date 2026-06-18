7 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı, ayağa kalkıp koşarak evine gitti

Başakşehir'de geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kalan 7 yaşındaki çocuk, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çocuğun aracın altından çıktıktan sonra korkuyla ayağa kalkıp evine doğru koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk sokakta bulunduğu sırada, geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü çocuğu fark etmeyerek altına aldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın geri geri geldiği sırada çocuğun aracın altında kaldığı, sürücünün kısa süre sonra durmasıyla çocuğun aracın altından çıkarak ayağa kalktığı görüldü. Yaşadığı korkunun etkisiyle koşarak evine giden çocuğun panik dolu anları da kameralara yansıdı.

"Sürücü tepki gösterilince çocuğu hastaneye götürdü"

Kazaya tanık olan mahalle sakinlerinden Adem Bıyık, "Kenara park edip bir anda hızlıca geri geri çıkmaya çalışınca çocuğu altına aldı. Şans eseri fren yapınca çocuk kurtuldu. Büyük bir badire atlattı. Olayın sıcaklığıyla korkup evine kaçtı. Daha sonra komşularımız sürücüye müdahale etti. Çocuğun hastaneye götürülmesi gerektiğini söylediler. Sonrasında sürücü çocuğu hastaneye götürdü" dedi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bıyık, yaşanan olayın ardından bölgedeki trafik tehlikesine dikkat çekerek, "Burası oldukça dik bir rampa. Özellikle iş çıkışı saatlerinde alternatif güzergah olarak kullanıldığı için yoğun trafik oluşuyor. Çocuklarımız da burada sürekli bisiklet sürüyor ve oyun oynuyor. Akşam saatlerinde burada 40-50'ye yakın çocuk oluyor. Bu nedenle belediyemizden bölgede önlem alınmasını ve çocukların kullanabileceği park ya da oyun alanları yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL