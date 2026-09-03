Başakşehir'de göçükte toprak altında kalan işçi Ferdi Yahşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de göçükte toprak altında kalan işçi Ferdi Yahşi hayatını kaybetti

Başakşehir\'de göçükte toprak altında kalan işçi Ferdi Yahşi hayatını kaybetti
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Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki inşaatında istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçilerden Ferdi Yahşi hayatını kaybetti, Tolga Yahşi ise yaralı kurtarıldı. Olayla ilgili müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi.

Başakşehir'de inşaat alanında yaşanan göçükte toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla göçük altından çıkartıldı. Olayla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başakşehir Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşanan istinat duvarı çalışması sırasında göçük yaşanmış, 2 işçi toprak altında kalmıştı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Göçük altında kalan Tolga Yahşi, toprak altından çıkartılarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, Ferdi Yahşi'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Yahşi'nin cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkartıldı. Yahşi'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Ferdi Yahşi'nin yakınları sinir krizleri geçirdi.

4 kişi hakkında gözaltı kararı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de göçükte toprak altında kalan işçi Ferdi Yahşi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de göçükte toprak altında kalan işçi Ferdi Yahşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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