Başakşehir'de yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak olay yerinden kaçan 2 şahıs yakalandı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelmiş iddiaya göre, seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurup elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.'yı kalp hizasından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan sürücü ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.
Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde araçta bulunan A.Ö. ile M.Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşı 18 yaşından küçük M.Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de İETT otobüs şoförünü bıçaklayan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanığa, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada üzgün ve pişman olduğunu ifade etti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşmişti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hırsızlık ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlünün üst aramasında ise çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi. Şüphelinin aynı suçtan 15 farklı dosyadan arandığı belirlendi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda 11 adet sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İzmir'in Buca ilçesinde Yusuf Demir'in ölümüne neden olan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. H.T. ve H.B.T. adlı şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ö.T. serbest bırakıldı. H.T., olay yerinde bir grupla tartıştıklarını ve yanlışlıkla Demir'i vurduğunu iddia etmişti.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan operasyonda, bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 104 gram skunk, 34 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatları ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir toplu taşıma aracının sürücüsüne saldıran 3 kişi tutuklandı. Trafikte çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, sürücüyü darbetti ve aracına ateş etti. Olayın ardından kaçan şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı. Saldırı, aracın ön tarafındaki kameraya kaydedildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, B.Ö. adlı şüpheliye adli işlem uygulandı. Ayrıca, Sadıkbey Mahallesi'nde durdurulan bir araçta tabanca ve 4 mermi bulundu. Sürücü A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya'da son 15 yılda meydana gelen 7 askeri uçak kazasında 7 pilot ve 1 askeri personel şehit olurken, 2 pilot ve 1 askeri personel yaralandı. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçaklar, farklı sebeplerle düşerek bu acı olaylara sebep oldu. Kazalar sonucunda toplamda 8 şehit verildi. Bu yıl yapılması planlanan Anadolu Kartalı Tatbikatı ise pistlerin bakım ve yenileme çalışmalarından dolayı iptal edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli M.Z.'nin aracında yapılan aramada poşet içerisinde 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.Z. isimli şahıs tutuklandı.
İstanbul'da, 17 yaşındaki T.C'nin karıştığı ölümlü kaza sonucu tutuklanan Ayşe Ceren S'nin ifadesi ortaya çıktı. T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan Ayşe Ceren S, "Evden T.C'yi hastaneye götürmek için iki araba yola çıktık. Sonrasında Bülent Bey'in aracının şarjı bitti. T.C babasının arabasından inip bizim araca bindi. Eylem Hanım'ın bana 'Havalimanına git' demesi üzerine ben de havalimanı yoluna girdim." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda 11 adet sığınak içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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