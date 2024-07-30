Başakşehir'de İnşaat İşçileri İskele Çökmesi Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de İnşaat İşçileri İskele Çökmesi Sonucu Yaralandı

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İstanbul Başakşehir'de bir sitenin dış bakım ve boya işlemlerini gerçekleştiren 2 işçi, kurdukları iskele sisteminin çökmesi ve halatların kopması sonucu düştü. İskelenin altında kalan 2 işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerindeki görüntüler dron ile kaydedildi.

30.07.2024 09:39
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Başakşehir'de inşaat işçileri çöken iskelenin altında kaldı: 2 ağır yaralı

Site duvarında çalışan işçiler çöken iskelenin altında kaldı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bir sitenin dış bakım ve boya işlemlerini gerçekleştiren 2 işçi, kurdukları iskele sisteminin çökmesi ve halatların kopması sonucu düştü. İskelenin altında kalan 2 işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın yaşandığı site ve olay yeri dron ile böyle görüntülendi.

Başakşehir 4. Etap'ta yer alan Mercan Sitesi'nin dış cephe yenileme ve boya işlemleri gerçekleştirilirken 2 işçi, iskele sisteminin çökmesi ve halatların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. İskelenin altında kalan işçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çöken iskeleyi fark eden site çalışanları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iskelenin altında kalan işçileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı site ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.

Siteye yeni taşındığını söyleyen Yıldırım Yıldırım isimli vatandaş, "Ben bu siteye 4 gün önce taşındım olay dün oldu. Halat kopmuş. Yaşanılan kaza sonucunda 2 vatandaşımız düşerek ağır yaralanmış biz öyle bir bilgi aldık. Dış cephe çalışması yapılıyormuş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de İnşaat İşçileri İskele Çökmesi Sonucu Yaralandı - Son Dakika

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