Başakşehir'de iş yeri yangını mahallede paniğe yol açtı, bir saatte söndürüldü - Son Dakika
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Başakşehir'de iş yeri yangını mahallede paniğe yol açtı, bir saatte söndürüldü

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Başakşehir\'de iş yeri yangını mahallede paniğe yol açtı, bir saatte söndürüldü
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Başakşehir Altınşehir Mahallesi'ndeki iş yerinde saat 20.30 sıralarında çıkan ve mahallede paniğe neden olan yangın, yaklaşık bir saatlik itfaiye çalışmasıyla söndürüldü. Yangında iş yeri maddi hasar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan ve mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, iş yerinin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
AltınşehirBaşakşehirİnceleme3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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