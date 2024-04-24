Başakşehir'de kamyonu yanan şoför: 'Yemek yedim, döndüğümde arabanın alev aldığını gördüm' - Son Dakika
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Başakşehir'de kamyonu yanan şoför: 'Yemek yedim, döndüğümde arabanın alev aldığını gördüm'

Başakşehir\'de kamyonu yanan şoför: \'Yemek yedim, döndüğümde arabanın alev aldığını gördüm\'

Başakşehir'de kamyonu yanan şoför Zafer Çamlı, arkada yemek yedikleri sırada aracının alev aldığını fark ettiğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şoför, aracında maddi hasar olduğunu belirtti.

24.04.2024 00:20
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Başakşehir'de kamyonu yanan şoför: "Yemek yedim, döndüğümde arabanın alev aldığını gördüm"

İSTANBUL - Başakşehir'de kamyonu yanan şoför Zafer Çamlı, "Arkadaki arabalarda yemek yiyorduk. Üşüdüm montumu almaya geldiğimde arabanın içinden alev çıktı. Biz orada yemek yerken araba burada yanıyormuş" dedi.

Yangın, İkitelli Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda akşam saatlerinde çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, kamyonunu park ettikten sonra arkadaşlarıyla yemeğe giden ve üşüdüğü için aracından montunu almaya gelen şoför Zafer Çamlı aracın motor kısmından duman çıktığını gördü. Kamyon bir anda alev alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken kamyon şoförü ise o anları anlattı.

"Biz yemek yerken araba burada yanıyormuş"

Şoför Zafer Çamlı, "Biz arkadaki arabalarda yemek yiyorduk. Üşüdüm montumu almaya geldiğimde arabanın içinden alev çıktı. Biz orada yemek yerken araba burada yanıyormuş. Muhtemelen çakmaklıklardan olduğunu düşünüyoruz ama bizde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Arabam boştu yük bekliyordum. 250-300 bin lira civarında bir hasar vardır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de kamyonu yanan şoför: 'Yemek yedim, döndüğümde arabanın alev aldığını gördüm' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de kamyonu yanan şoför: 'Yemek yedim, döndüğümde arabanın alev aldığını gördüm' - Son Dakika
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