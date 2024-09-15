İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde gece saatlerinde kavga eden iki grup birbirine kaskla saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirine acımasızca saldırdığı görüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir İlçesi'nde gerçekleşti. Aralarında tartışma çıkan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı. Birbirine tekme, tokat saldıran şahıslar ellerindeki kasklarıda birbirlerine fırlattı. Kaskların havada uçuştuğu ilginç kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de Kasklı Kavga - Son Dakika
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