Başakşehir'de Kazı Çalışması Sırasında Eski Mezar Bulundu

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Başakşehir'de elektrik çalışması için yapılan kazı sırasında eski ve tarihi olduğu düşünülen mezar bulundu. Olayın ardından çalışmalar durduruldu ve bölgeye gelen uzman ekipler inceleme başlattı.

Başakşehir ilçesinde Arnavutköy - Sultangazi yolu üzerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kazı çalışması yapan BEDAŞ ekipleri, tarihi olduğu düşünülen bir mezar buldu. Ekipler çalışmalar sırasında mezar taşı ve kemiklere rastladı. Kazı yapan ekipler polis ekiplerine haber verdi. Mezarlığın bulunduğu alan ve çevresi kapatılırken kazı çalışması ise durduruldu. Mezarlığın kaç yıllık olduğu, tarihi bir yapısının olup olmadığı yapılan yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. - İSTANBUL