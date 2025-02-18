Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı - Son Dakika
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3.Sayfa

Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı

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İstanbul Başakşehir'de bir maganda önünü kestiği kadın sürücüsünün aracına saldırıp aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

18.02.2025 14:24
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Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırdı. Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde saldırıya uğrayan arabadaki kadının müzik dinlemeye devam ettiği ve saldırıyı sakinlikle kayda aldığı görülüyor.

Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • bülent C.:
    Hadi alın bunun ehliyetini ve hapis cezası verin. Yeni yasaya göre uygulansın. 151 2 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    İnsansanız videonun tamamını yayınlayın, olurmu o zaman kendi yaptığı yanlışlar görülür, adamı bu kadar delirtecek ne yaptın bacı, 42 67 Yanıtla
  • Nis Ard:
    tosuna bak sen çok sinirli 61 2 Yanıtla
  • Alican Atmaca:
    Çocukluğuna inmek lazım çünki adamlığına çıkamamış 53 1 Yanıtla
  • Diyego Can:
    gücü kadına yetiyor akşama yada yarın iki polis eşliğinde karakola gittiğini görürüz hep aynı senaryo... 40 1 Yanıtla
  • Ömer kına:
    Dagdakı terorıstten hıc bır farkı olmayan sehır eskıyası....Sebep ne olursa olsun camı yumruklayamassın.Belkı ıcınde cocugu var....Yaslı annesı var.O an dusunsenıze....Yazıklar olsun 31 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    kimbilir adamı deli edecek ne yaptı trafikte,sol sinyal verip sağa mı döndü,yoksa direk önünemi kırdı.ben çok yaşadım, şükür tahmin ettiğim için şimdilik kurtardım. 8 25 Yanıtla
  • stanciu george:
    E nin üzerinde durdugu anda üzerinden gecseydı cezada almazdı otobanın ortası 6 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    hadi yeni yasayı uygulayın sonrada açıklama yaparsınız araçından çıkan kavga yapanların oranı düştü diye 3 0 Yanıtla
  • Savcı Bey :
    kadın sürücü öncesinde ne yaptı??? 1 1 Yanıtla
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