Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırdı. Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde saldırıya uğrayan arabadaki kadının müzik dinlemeye devam ettiği ve saldırıyı sakinlikle kayda aldığı görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı - Son Dakika
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