Başakşehir'de Maganda Saldırısı

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Başakşehir'de skandal görüntü: Maganda, kadın sürücüye böyle saldırdı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bir maganda önünü kestiği sürücüsünün aracına saldırıp aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırdı. Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.