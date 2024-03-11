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Başakşehir'de yolu kapatıp tek tekerlek üzerine giden motosikletliler kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de yan yana dizilerek diğer araçların geçişine engel olan motosikletli gruptaki bir sürücü, tek tekerlek üzerinde giderek akrobasi hareketleri yaptı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletliler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup motosikletli yan yana seyrederek arkadan gelen araçları geçişinez izin vermedi. Bu sırada bir motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek akrobasi hareketleri yaptı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan motosikletlilere diğer sürücülerden de tepki geldi.

Motosikletlilerin tepki çeken hareketleri vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde cadde de yan yana dizilen motosikletlilerin diğer araçların geçişine izin vermediği ve tek tekerlek üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.