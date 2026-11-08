Başakşehir'de okul önünde iki kişi yumruk yumruğa kavga etti, sürücü kaskla vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başakşehir'de okul önünde iki kişi yumruk yumruğa kavga etti, sürücü kaskla vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Başakşehir\'de okul önünde iki kişi yumruk yumruğa kavga etti, sürücü kaskla vurdu
Haber Videosu

Başakşehir'de bir ortaokul önünde iki kişi arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü elindeki kaskla diğer kişinin başına vurdu, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de, bir okulun önünde çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Olayda, motosiklet sürücüsü, elindeki kaskla diğer kişinin başına vurdu. O anlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Başakşehir'de bulunan bir ortaokul önünde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elinde bulunan kaskı diğer kişinin başına vurdu.

O anlar kamerada

Taraflar arasında çıkan kavga, çevrede gerginliğe neden oldu. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birbirine saldırdığı ve motosiklet sürücüsünün elindeki kaskla karşısındaki kişinin başına vurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuMotosikletBaşakşehir3. SayfaGüncelKavgaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi
Elazığ’da korkunç cinayet Eski eşini evinde tüfekle vurdu Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu
Niğde Kiledere’de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor Niğde Kiledere'de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:22
Melisa Döngel’den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
09:08
Toptancıda kahve skandalı Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
08:27
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 09:48:37. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de okul önünde iki kişi yumruk yumruğa kavga etti, sürücü kaskla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android