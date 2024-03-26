Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Başakşehir\'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Başakşehir'de motosikletli iki şahsın oto tamir dükkanına yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

26.03.2024 20:53  Güncelleme: 20:56
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Başakşehir'de oto tamir dükkanına motosikletli iki şahsın yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen iki şahıs, makineli silah ile oto tamir dükkanına ateş etti. Saldırı sonrası şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayda kurşunlanan dükkanda bulunan esnaf İsa B., Ramazan B. ve Yunus B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın iki esnaf arasında çıkan müşteri kavgasından kaynaklandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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