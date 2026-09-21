Başakşehir'de parktaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de parktaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı

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Başakşehir Kayabaşı'ndaki parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Tarafların Fatih'te komşu esnaf olduğu ve alt kata su akması nedeniyle tartışma yaşandığı, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Başakşehir'de parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralı sayısı 3'e yükselirken, tarafların Fatih'te komşu esnaf oldukları ve alt kata su akması nedeniyle olayın çıktığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Fatih ilçesinde iş yerlerinden komşu olan ve iş yerinin üst katından alta su akması nedeniyle iki kişi arasında telefonda tartışma yaşandı. S.A. (64), M.A. (51) ve İ.A. (42), tartışmanın ardından M.G. (51) ile Başakşehir'de buluştu. Buluşmada büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.G., yanındaki silahla S.A. ve M.A.'ya ateş ederek yaraladı. M.A. ve İ.A., M.G.'nin elindeki silahı alarak, silahın kabzasıyla onu darbetti. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavileri devam S.A. ve M.A.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, M.G.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, incelemelerinin ardından olaya karışan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. İ.A., yakalanarak gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
BaşakşehirKayabaşı3. SayfaGüvenlikGüncelOlaySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de parktaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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