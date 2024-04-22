Başakşehir'de piknik yapan 2 gencin üzerine beton blok düştü: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de piknik yapan 2 gencin üzerine beton blok düştü: 1'i ağır 2 yaralı

Başakşehir'de piknik için bir araya gelen 4 arkadaştan 2'sinin üzerine beton blok düştü. Olay sonucunda 2 genç yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından gençler kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

22.04.2024 00:24
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Başakşehir'de piknik yapan 2 gencin üzerine beton blok düştü: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de piknik için bir araya gelen 4 arkadaştan 2'sinin üzerine beton blok düştü.

Olay saat 18.30 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi Girit Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 arkadaş piknik yapmak için Şamlar Mahallesi'ne geldi. Arkadaşlardan 2'si bir süre sonra Tuvaletin üzerine çıktı. Tuvaletin üzerinden atladıkları sırada, üstündeki beton blok 2 arkadaşın üzerine düştü. Arkadaşları beton bloğun altında sıkışan gençler çevreden yardım istedi. Gençlerin yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek gençleri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sıkışan gençlere yardım eden Nazmi Karahan; "Komşumuzun tuvalet olarak kullandığı yerin üzerine çocuklar çıkıyorlar. Herhalde tuvaletin üzerinde sallanıyorlar, taş olduğu gibi üzerlerine düşüyor. Bir tanesi belinden yaralı diğeri ise tamamen taşın altında kalıyor. Biz 7 kişi geldik taşı kaldırdık, çocuğu altından aldık sonrasında ambulans çocukları aldı. Çocuklardan bir tanesi belinden yaralandı ama diğerinin durumu bayağı ağır, ağzından ve kulağından kan geliyordu çocuğun. Bizde olayı bağırışlar üzerine duyduk. Arkadaş koştu, sonra bana haber verdi. Sonrasında kalas yardımıyla taşı kaldırıp çocuğu altından aldık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de piknik yapan 2 gencin üzerine beton blok düştü: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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